مران الأهلي - فايلر يركز على العرضيات قبل السوبر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 18:29

كتب : حسام نور الدين

تدريب الأهلي الأخير في أبو ظبي استعدادا للسوبر

خاض الأهلي مرانه الأخيرة في أبو ظبي استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري مساء غدا الخميس، في أبو ظبي عاصمة الإمارات.

وقاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ومساعده ديفيد سيزا، فقرات متنوعة للاعبين على الكرات العرضية.

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وأعلن ريني فايلر في المؤتمر الصحفي له عدم إمكانية لحاق رمضان صبحي نجم الأهلي بالمباراة.

وتنطلق مباراة السوبر في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك أدى مرانه الرئيسي في وقت سابق من صباح اليوم.

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