في الدرجة الثانية – المنصورة يحسم دربي الدلتا بهدفين في البلدية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 17:33

كتب : رضا السنباطي

المنصورة - بلدية المحلة

حسم نادي المنصورة دربي منطقة الدلتا بالفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف.

وفاز المنصورة على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف على استاد البلدية، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري الدرجة الثانية المصري.

سجل أحمد هريسة هدفا المنصورة، فيما سجل محمود صلاح هدف بلدية المحلة الوحيد.

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محمد عبد الله لاعب بلدية المحلة أهدر ركلة جزاء بعدما تصدى لها عاطف نصحي حارس المنصورة، لينتهي اللقاء بفوز المنصورة بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت سقوط أمطار غزيرة، لكنها لم تؤثر على حرارة اللقاء.

فوز المنصورة رفع رصيده للنقطة الـ26 مرتقيا للمركز الرابع، وبفارق أربع نقاط عن ألعاب دمنهور الذي انتزع الصدارة من فاركو برصيد 30 نقطة لكل منهما، فيما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة الـ19 في المركز السابع.

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