تحديد موعد دربي الباسك الذي تأجل بسبب تلوث الهواء

أعلنت رابطة الدوري الإسباني الموعد الجديد لمباراة إيبار وريال سوسيداد في الجولة 24 من الدوري الإسباني، التي تأجلت بسبب تلوث الهواء.

المباراة كان مقررا إقامتها في الرابعة بتوقيت إسبانيا مساء الأحد الماضي في ملعب إيبوروا بإقليم الباسك، لكن رابطة الدوري الإسباني قررت تأجيلها.

ستلعب المباراة يوم 10 مارس المقبل.

وارتفعت نسبة التلوث في الهواء 40 مرة عن النسبة الطبيعية خلال الأيام الماضية بسبب اشتعال مكب نفايات قريب من المنطقة التي يتواجد فيها الملعب.

لتنصح وزارة الصحة الباسكية بعدم إقامة أي فعالية رياضية في المناطق المحيطة بمكان الحرائق خلال الفترة الحالية.

واتفقت رابطة الدوري الإسباني، مع الاتحاد الإسباني، والناديين، ثم أعلنت قرار التأجيل.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد إيبار في المركز 16 برصيد 24 نقطة.

اختر التشكيل المثالي للدوري الإسباني

اقرأ أيضا:

فايلر: رمضان لن يلحق بالسوبر

كارتيرون: تدريبي للأهلي لا يميزني

إكرامي يرد على تقارير خلافه مع فايلر

مصطفى فتحي: الفوز على الأهلي له طعم مختلف

كلوب: استبدلت صلاح أمام أتليتكو مدريد لهذا السبب