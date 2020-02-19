تحديد موعد دربي الباسك الذي تأجل بسبب تلوث الهواء

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 17:18

كتب : FilGoal

سوسيداد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني الموعد الجديد لمباراة إيبار وريال سوسيداد في الجولة 24 من الدوري الإسباني، التي تأجلت بسبب تلوث الهواء.

المباراة كان مقررا إقامتها في الرابعة بتوقيت إسبانيا مساء الأحد الماضي في ملعب إيبوروا بإقليم الباسك، لكن رابطة الدوري الإسباني قررت تأجيلها.

ستلعب المباراة يوم 10 مارس المقبل.

أخبار متعلقة
حارس ليفربول للاعبي أتليتكو مدريد: اسألوا برشلونة عن أنفيلد سيميوني يبرر الطريقة الدفاعية.. ويشدد: هزمنا الفريق الأفضل في العالم كلوب: سيميوني لم يشاهد المباراة بأكملها لأنه كان مشغولا بإثارة الجماهير هل وجه بيكيه ضربة لمصداقية بارتوميو بعد تصريحاته الأخيرة؟

وارتفعت نسبة التلوث في الهواء 40 مرة عن النسبة الطبيعية خلال الأيام الماضية بسبب اشتعال مكب نفايات قريب من المنطقة التي يتواجد فيها الملعب.

لتنصح وزارة الصحة الباسكية بعدم إقامة أي فعالية رياضية في المناطق المحيطة بمكان الحرائق خلال الفترة الحالية.

واتفقت رابطة الدوري الإسباني، مع الاتحاد الإسباني، والناديين، ثم أعلنت قرار التأجيل.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد إيبار في المركز 16 برصيد 24 نقطة.

اختر التشكيل المثالي للدوري الإسباني

اقرأ أيضا:

فايلر: رمضان لن يلحق بالسوبر

كارتيرون: تدريبي للأهلي لا يميزني

إكرامي يرد على تقارير خلافه مع فايلر

مصطفى فتحي: الفوز على الأهلي له طعم مختلف

كلوب: استبدلت صلاح أمام أتليتكو مدريد لهذا السبب

إيبار ريال سوسيداد
نرشح لكم
أخر الأخبار
محسن صالح: يتهمون الأهلي بتسيير الأمور كما يريد.. والآن يريدون تأجيل المباريات 5 دقيقة | الدوري المصري
المصري: اجتماع مجلس إدارة لتقرير مصير إيهاب جلال 20 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - أجويرو وجيسوس يقودان الهجوم ضد وست هام 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن عبر في الجول: تلقينا خطاب الأمن.. سنلاقي صن داونز في استاد القاهرة 27 دقيقة | إفريقيا
إسماعيل يوسف: كارتيرون يشبه فايلر.. والأهلي والزمالك يحتاجان لتأجيل قمة الدوري 32 دقيقة | الدوري المصري
فلامنجو أمام إندبندينتي ديل فالي.. ريكوبا سود أمريكانا في انتظار بطل جديد 33 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رود خولييت: صلاح "يخدع".. يفعل مثل ميسي تماما 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟
قد ينال إعجابك