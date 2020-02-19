رسميا - حمدي النقاز ينتقل إلى بطل ليتوانيا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 16:48

كتب : FilGoal

حمدي النقاز مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

أعلن نادي سودوفا بطل ليتوانيا ضم حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الزمالك لمدة 6 أشهر.

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان سودوفا قد توج بلقب الدوري في ليتوانيا في نوفمبر الماضي بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

وفسخ حمدي النقاز تعاقده مع ناديا لزمالك من طرف واحد في نهاية نوفمبر الماضي بسبب أزمة مستحقات.

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وحقق فريق سودوفا لقب الدوري 3 مرات وهم أخر ثلاث سنوات بالإضافة لثلاثة ألقاب لكأس ليتوانيا ومثلهم للسوبر.

ويستعد سودوفا لخوض مباراة السوبر الليتواني في افتتاح الموسم الجديد يوم 29 من شهر فبراير الجاري.

ويبلغ النقاز من العمر 27 عاما وسبق له اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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