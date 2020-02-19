حارس ليفربول للاعبي أتليتكو مدريد: اسألوا برشلونة عن أنفيلد

بلهجة تحدي.. وجه أدريان حارس ليفربول رسالة قوية إلى لاعبي أتليتكو مدريد عقب الخسارة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بهدف.

وقال أدريان للصحفيين في رسالة للاعبي أتليتكو مدريد: "لا نخسر في أنفيلد، اسألوا برشلونة".

وأضاف "يجب أن نقبل هزيمة الذهاب ونهنئ الخصم. لقد دافعوا مثل الأسود.

وأكمل الحارس الإسباني "لدينا مباراة ثانية في ملعب أنفيلد وسيتعين علينا إثبات شيء آخر".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

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وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.







































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