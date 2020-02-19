التطور الرهيب لـ زيزو.. من "مهدد بالرحيل" إلى "يستحق المنتخب"

سجل هدفا وصنع هدفا الموسم الماضي في 919 دقيقة، في الموسم الجاري في 830 دقيقة فقط سجل 5 وصنع هدفين، ومع الوقت صار عنصرا هاما في التشكيل الأبيض.

قبل السوبر المصري، يستعرض FilGoal.com حكايات وتحليلات عن نجوم الأهلي والزمالك، وبطل هذه القصة هو أحمد سيد "زيزو" نجم وسط الزمالك.

كل أرقام زيزو تزايدت مع الزمالك، من 7 تدخلات دفاعية في المباراة الموسم الماضي إلى 9 تدخلات ناجحة هذا الموسم، دقة محاولاته على المرمى زادت من 22% إلى 50%، ومن نسبة تمريرات ناجحة 78% إلى 84% هذا الموسم.

بعيدا عن الأرقام، وصل الأمر إلى تناول تقارير صحفية لاحتمالية رحيل زيزو عن الزمالك مع رحيل كريستيان جروس الموسم الماضي، إلى كونه لاعب أساسي في حسابات ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" ثم باتريس كارتيرون، في ظل منافسة قوية من أمثال محمد أوناجم ومصطفى فتحي.

FilGoal.com اتجه للمدربين الذين عملوا مع زيزو في الزمالك منذ انتقاله للفريق في يناير الماضي، لمعرفة سر تطوره الكبير بين الموسمين.

أمير عزمي مجاهد قال لـFilGoal.com: "زيزو من اللاعبين الذين يحافظون على أنفسهم بشكل جيد جدا. يركز في طعامه وشرابه ومواعيد نومه واستيقاظه، وهذا يمنحه الفارق. عندما يرى نفسه يفتقد شيئا، يعمل عليه حتى يكتسبه".

يدلل مجاهد على ذلك الأمر بجزئية إنهائه للهجمات، التي تطورت بشكل ملحوظ جدا حتى رقميا هذا الموسم.

وشدد مجاهد "من الأمور التي تميز زيزو هو لعبه خارج مصر قبل مجيئه للزمالك. كان لديه تحد مع نفسه أن يثبت أحقيته بالانضمام للأبيض".

أحمد عبد الرؤوف كشف عنصرا هاما في تطور زيزو حيث قال: "في الموسم الماضي، لم يكن هناك منافسة كبيرة في مركزه. في الموسم الجاري أصبح لديه حافزا كبيرا للبقاء في التشكيل الأساسي. عمله الدؤوب ساعده كثيرا".

عبد الرؤوف أيضا أوضح ميزة هامة في زيزو، وهي قدرته على اللعب في وسط الملعب بجانب الجناحين، لدرجة أنه وصفه بأنه "بجانب طارق حامد ومحمد عبد الشافي، ومحمد أبو جبل كذلك، من اللاعبين أصحاب المستوى الثابت في الفريق".

وأكمل "شاهدت فيديوهات له قبل أن ينضم للزمالك، لديه كل الإمكانيات التي تجعله رقم 1 في الزمالك، من سرعة وثقة ورد فعل وتسديد قوي، كما أنه دفاعيا قوي جدا وسريع للغاية في التحولات، ويضيف إلى ذلك إنكاره لذاته".

وأتم عبد الرؤوف "زيزو يستحق أن يكون ضمن منتخب مصر، ولا أبالغ إن قلت إنه يستحق مكانا أساسيا فيه أيضا".

أما أيمن عبد العزيز فيرى أن الاستقرار الأسري والزواج والهدوء عامل مهم في تطور زيزو لأنه أصبح "أكثر تركيزا، لأنه يملك إمكانيات كبيرة لم يخرجها الموسم الماضي، ويخرجها في الموسم الجاري".

وكشف "في وجود لاعبين مثل شيكابالا وأشرف بنشرقي ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم، استشعر زيزو الخطر وأخرج كل إمكانياته، وهذا واضح للجميع".

وأتم "تقبله للتعليمات دائما ساعده على ذلك، وهذا ما نراه في كيفية إنهائه للهجمات".

المخضرم طارق يحيى يرى في زيزو "لاعب ذو روح عالية، وسرعة، ويتطور بشكل ممتاز".

وأكمل "عمل المديرين الفنيين معه على هذه الأمور أضافوا له، إمكانياته واضحة للجميع".

وأتم "المدربون ركزوا معه كثيرا، وتطور إلى أن ظهر بهذا الشكل".

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