مؤمن سليمان لـ في الجول: الأفضل للزمالك اللعب بتشكيل السوبر الإفريقي.. وبادجي مفاجأة الأهلي

يرى مؤمن سليمان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن الأفضل للفريق هو خوض مباراة السوبر المصري بنفس تشكيل السوبر الإفريقي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في الإمارات مساء غد الخميس ببطولة كأس السوبر المصري.

وقال مؤمن سليمان في تصريحات لـ FilGoal.com: "الأفضل أن يخوض الزمالك المباراة بنفس تشكيل السوبر الإفريقي".

وشدد "إذا خاض المباراة بنفس أسلوب السوبر الإفريقي يستطيع أن يفوز ويحقق اللقب على حساب الأهلي".

وعن مشاركة محمود جنش إذا وصلت المباراة لركلات الترجيح أجاب سليمان "لا أفضل ذلك لعدة أسباب، أولا أبو جبل يقدم مستوى رائع الفترة الحالية ويخوض مباريات كبيرة".

وأضاف "ثانيا جنش عائد من إصابة طويلة، وليس من الجيد أن تكون بدايته ركلات الترجيح".

وبالحديث عن نقطة ضعف للأهلي يمكن أن يستغلها الزمالك قال سليمان: "ظهيرا الأهلي دائما في الوضع الهجومي يندفعان أمام لاعبي خط الوسط".

وكشف "في الهجمة المرتدة يكون نصف ملعب الأهلي فارغ من اللاعبين، وعلى لاعبي الزمالك استغلال الاندفاع الهجومي".

وبالحديث عن الأهلي قال سليمان: "أعتقد أن فايلر سيبدأ بحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد سليمان وأليو بادجي".

وشدد "بادجي سيكون مفاجأة الأهلي أمام الزمالك في السوبر".

وعن نقطة ضعف الزمالك قال سليمان: "خط الدفاع سيعاني من مشكلة إذا بدأ عبد الله جمعة وحازم إمام، كما صرحت سابقا الأفضل اللعب بتشكيل السوبر الإفريقي".

وأتم تصريحاته "تواجد محمد عبد الشافي سيجعل الدفاع أفضل لأن تقدمه سيكون بحساب عكس حازم إمام المندفع، ويكون مدافع ثالث في حالة هجوم الأهلي".

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