خبر في الجول - حازم إمام جاهز لقمة السوبر وصعوبة لحاق عبد الغني بالمباراة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 13:21

كتب : FilGoal

محمد عبد الغني - الزمالك - الأهلي

يقترب محمد عبد الغني مدافع الزمالك من الخروج من قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في السوبر المصري بسبب معاناته من الإصابة، بينما حازم إمام قائد الفريق جاهز لخوض اللقاء.

ويعاني عبد الغني من شد في العضلة الضامة ويفضل الجهاز الفني بعدم المجازفة باللاعب خوفا من تفاقم الإصابة مع وجود مباريات هامة مقبلة.

وعلم FilGoal.com أن إصابة عبد الغني كانت منذ التدريب الأول للفريق في أبو ظبي وبات اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

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أما حازم إمام قائد الفريق فبات لائقا لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر بعد تخلصه من إجهاد العضلة الضامة عقب مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في السابعة من مساء غد الخميس بالإمارات في كأس السوبر المصري.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني يجهز محمد عبد السلام ليكون جاهزا حال احتاجه الفريق سواء في مركز الدفاع أو الظهير الأيمن.

وسبق لمحمد عبد السلام المشاركة في المركزين من قبل مع الزمالك هذا الموسم والموسم الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مرة أخرى ولكن في الدوري يوم الاثنين المقبل بينما يواجه الترجي مجددا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 28 من شهر فبراير الجاري.

ما التشكيل الأمثل للزمالك بعد إصابة عبد الغني؟

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