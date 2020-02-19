هل وجه بيكيه ضربة لمصداقية بارتوميو بعد تصريحاته الأخيرة؟

تسبب جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في جدل كبير بعد تعليقه على صحفي يدافع عن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ووصفه إياه بالـ"دمية". وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

الصحفي الإسباني مارسال يورنتي كتب: "عرفت بيئة وخصوصيات برشلونة وأعضائه لأعوام كثيرة ولحسن الحظ لا يسهل التلاعب بهم، إنهم أكثر ذكاء".

وواصل "أعرف بشكل واضح كيفية تحديد الأشخاص الذين يستعملون الإعلام والسياسة والاقتصاد للوصول إلى برشلونة".

رد بيكيه جاء مقتضبا ومن كلمة واحدة: "دمية".

صحيفة "أس" الإسبانية قالت إن تعليق بيكيه يشكل ضربة لمصداقية المؤتمر الذي عقده جوسيب بارتوميو رئيس النادي للرد على اتهامات كادينا سير.

ما الذي حدث؟

إذاعة كادينا سير الكتالونية نشرت تقرير قال إن إدارة برشلونة عينت شركة كرست آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لها وحماية صورة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومجلس إدارته.

وهاجمت تلك الحسابات عددا من اللاعبين الحاليين والسابقين مثل ليونيل ميسي قائد الفريق وجيرارد بيكيه وكارليس بويول وتشافي هيرنانديز وجوسيب جوارديولا، وخوان لابورتا الرئيس السابق للنادي وغيرهم.

وصرفت إدارة برشلونة الحالية مبلغ يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة. (طالع التفاصيل)

وقرر بارتوميو عقد مؤتمر صحفي للرد يوم الثلاثاء لمدة نصف ساعة، تحدث خلالها عن نفيه التام لاستخدام لجان إلكترونية للهجوم على أشخاص موضحا إنها شركة للمراجعة والتحليل فقط. (طالع التفاصيل)

كما عقد بارتوميو اجتماعا قصيرا قبل انطلاق التدريبات مع رباعي قادة الفريق بجانب كيكي سيتيين مدرب الفريق.

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