ميدو ينتقد موعد تدريب الزمالك الأخير قبل مواجهة السوبر المصري

انتقد أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب الزمالك الأسبق موعد تدريب الفريق الأخير قبل مواجهة السوبر المصري أمام الأهلي.

وتدرب الزمالك ظهر اليوم الأربعاء مرانه الأخير قبل لقاء السوبر المحدد له السابعة مساء غد الخميس بالإمارات.

وقال ميدو لقناة أبو ظبي الرياضية تعليقا على ذلك: "علميا هذا خطأ وفي علم التدريب هذا خطأ ولم أر مثله في حياتي".

وأوضح "حتى في دوري الأبطال يكون لديك فرصة للتدرب على ملعب المباراة يكون قبلها بيوم في نفس موعد اللقاء أو قبلها بساعتين وهذا منطقي".

وأضاف ميدو "لكن أن يكون الفارق بين أخر تدريب وموعد المباراة 33 ساعة، هذا قد يتسبب في خمول للاعبين".

وكشف مدرب الزمالك الأسبق "حل هذا الأمر فقط بالنسبة لي هو أن يكون تدريب آخر يوم المباراة في الظهر، وهذا يحدث في المدرسة الفرنسية للتدريب".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك لن يتدرب غدا الخميس استعدادا لمواجهة السوبر.

وتابع ميدو "أتمنى ألا يحزن مني المسؤولين في الزمالك، لكن لا يصح العمل دون مخطط أحمال في عام 2020".

وشدد "غير مقبول بالنسبة لي أن يصرح المدرب أنه لا يحتاج مخطط أحمال ويوافقه على ذلك المسؤولين".

وأوضح ميدو "من الممكن أن يحدث ذلك في نادي ليس لديه الإمكانية في التعاقد مع مخطط أحمال وليس الزمالك".

وأتم ميدو تصريحاته "هذا الكلام غير صحيح ويضع المدرب تحت ضغوط خاصة في محاولة إقناع الجماهير بأنه أمر طبيعي".

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