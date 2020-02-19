نيمار: سان جيرمان كان خائفا من إشراكي في المباريات الماضية ودفعت أنا الثمن
الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 12:26
كتب : FilGoal
قال نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان إن فريقه كان خائفا للغاية من إشراكه في المباريات الأخيرة على الرغم من رغبته في المشاركة، مشيرا إلى أنه تلقى الانتقادات وعانى بسبب ذلك القرار.
نيمار
النادي : باريس سان جيرمان
وصرح اللاعب للصحفيين عقب الخسارة من بوروسيا دورتموند قائلا: "عدم مشاركتي في المباريات الأخيرة لم تكن باختياري أردت أن ألعب وشعرت بشعور جيد".
وأضاف "النادي كان خائفا وأنا من كان يعاني بسبب ذلك الخوف".
وكان نيمار قد سجل هدفا في خسارة سان جيرمان بنتيجة 2-1 من مضيفه بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.
نيمار غاب خلال آخر 3 مباريات في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.
وخلال الموسم الجاري شارك النجم البرازيلي صاحب الـ28 عاما في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 10 آخرين.
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