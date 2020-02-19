نيمار: سان جيرمان كان خائفا من إشراكي في المباريات الماضية ودفعت أنا الثمن

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 12:26

كتب : FilGoal

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قال نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان إن فريقه كان خائفا للغاية من إشراكه في المباريات الأخيرة على الرغم من رغبته في المشاركة، مشيرا إلى أنه تلقى الانتقادات وعانى بسبب ذلك القرار.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وصرح اللاعب للصحفيين عقب الخسارة من بوروسيا دورتموند قائلا: "عدم مشاركتي في المباريات الأخيرة لم تكن باختياري أردت أن ألعب وشعرت بشعور جيد".

وأضاف "النادي كان خائفا وأنا من كان يعاني بسبب ذلك الخوف".

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وكان نيمار قد سجل هدفا في خسارة سان جيرمان بنتيجة 2-1 من مضيفه بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

نيمار غاب خلال آخر 3 مباريات في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.

وخلال الموسم الجاري شارك النجم البرازيلي صاحب الـ28 عاما في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 10 آخرين.

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