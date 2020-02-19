السوبر المصري - الأهلي بـ الأحمر والزمالك بـ الأزرق

أسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عن ارتداء الأحمر لزيه التقليدي.

القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، سيكون زي الأهلي.

فيما يرتدي الزمالك طاقمه البديل، الأزرق الكامل.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك يوم الخميس المقبل في أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في لقاء السوبر المصري لعام 2018 والذي أقيم قبل عدة أشهر شهدت ارتداء الأهلي زيه التقليدي، فيما ظهر الزمالك بالقميص الأبيض المعتاد فيما ارتدى سروال أزرق.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يقام فيها السوبر المصري في الإمارات، إذ فاز الأهلي مرة بثلاثة أهداف لهدفين، وانتصر الزمالك في مرة بركلات الترجيح.

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