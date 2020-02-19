تعرف على تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 12:06

كتب : محرر في الجول

ليفربول - أتليتكو

لم يقدم نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول أفضل مبارياته هذا الموسم ضد أتليتكو مدريد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

صلاح شارك لمدة 72 دقيقة في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الريدز بهدف.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام أتليتكو حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.9 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف ليفربول كان أندي روبرتسون والذي حصل على متوسط تقييم بلغ 6.9 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 14 هدفا في 26 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

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