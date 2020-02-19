السوبر المصري – نفس من فازوا أمام الترجي؟ اختر تشكيل الزمالك ضد الأهلي

محمد عبد الشافي أم عبد الله جمعة؟

أحمد سيد "زيزو" أم محمد أوناجم؟

الأولوية للدفاع ضد جناحي الأهلي، أما أنك ممن يرون أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم؟

اختر تشكيل الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري، وشاركه مع أصدقائك.

ويواجه الأهلي الزمالك على لقب كأس السوبر المصري غدا الخميس في أبو ظبي.

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