السوبر المصري – نفس من فازوا أمام الترجي؟ اختر تشكيل الزمالك ضد الأهلي

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

الزمالك

محمد عبد الشافي أم عبد الله جمعة؟

أحمد سيد "زيزو" أم محمد أوناجم؟

الأولوية للدفاع ضد جناحي الأهلي، أما أنك ممن يرون أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم؟

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اختر تشكيل الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري، وشاركه مع أصدقائك.

ويواجه الأهلي الزمالك على لقب كأس السوبر المصري غدا الخميس في أبو ظبي.

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