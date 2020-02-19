السوبر المصري - في غياب رمضان.. اختر تشكيل الأهلي ضد الزمالك

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 11:53

كتب : FilGoal

الأهلي

من تختار في قلب الدفاع؟ من تفضل في مركز الجناح الأيسر في غياب رمضان صبحي؟

الأولوية للدفاع ضد هجوم الزمالك، أما أنك ممن يرون أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم؟

اختر تشكيل الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري، وشاركه مع أصدقائك.

أخبار متعلقة
موسيماني يُلمح لإراحة أونيانجو من أجل الأهلي: الأطباء أخبرونا بجاهزيته ولكن كرة طائرة - الأهلي والزمالك يفتتحان مشوار البطولة العربية السوبر المصري – مصطفى فتحي: الفوز على الأهلي له طعم مختلف.. جاهزون لحصد البطولة الثانية

ويواجه الأهلي الزمالك على لقب كأس السوبر المصري غدا الخميس في أبو ظبي.

اقرأ أيضا

فايلر: رمضان لن يلحق بالسوبر

كارتيرون: تدريبي للأهلي لا يميزني

إكرامي يرد على تقارير خلافه مع فايلر

مصطفى فتحي: الفوز على الأهلي له طعم مختلف

كلوب: استبدلت صلاح أمام أتليتكو مدريد لهذا السبب

الأهلي الزمالك السوبر المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
موسيماني: ما العيب في اللعب في الكونفدرالية مثل الأهلي والزمالك 46 دقيقة | إفريقيا
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة السوبر 57 دقيقة | مصر
سيميوني يبرر الطريقة الدفاعية.. ويشدد: هزمنا الفريق الأفضل في العالم 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التطور الرهيب لـ زيزو.. من "مهدد بالرحيل" إلى "يستحق المنتخب" ساعة | مصر
كهربا.. حل فايلر؟ ساعة | مصر
سكولز: يبدو أن مارسيال بحاجة لشخص يذكره أنه مهاجم كل دقيقتين ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 3 رود خولييت: صلاح "يخدع".. يفعل مثل ميسي تماما 4 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟
قد ينال إعجابك