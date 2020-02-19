السوبر المصري - في غياب رمضان.. اختر تشكيل الأهلي ضد الزمالك
الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 11:53
كتب : FilGoal
من تختار في قلب الدفاع؟ من تفضل في مركز الجناح الأيسر في غياب رمضان صبحي؟
الأولوية للدفاع ضد هجوم الزمالك، أما أنك ممن يرون أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم؟
اختر تشكيل الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري، وشاركه مع أصدقائك.
ويواجه الأهلي الزمالك على لقب كأس السوبر المصري غدا الخميس في أبو ظبي.
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