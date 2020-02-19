السوبر المصري - أحمد مرتضى يوضح موقفه من التعامل مع كهربا على منصة التتويج

نفى أحمد مرتضى منصور رئيس بعثة نادي الزمالك ما يثار حول التوقع بحدوث أزمة على منصة التتويج بلقاء السوبر بسبب تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غد الخميس بالإمارات في السوبر المصري.

وقال أحمد مرتضى لقناة القاهرة والناس: "نرفض التجاوزات من لاعبي الفريقين للخروج بالمباراة بصورة مشرفة للكرة المصرية".

وبخصوص كهربا أوضح "بات لاعبا للأهلي ببطاقة مؤقتة، وهناك قضية مفتوحة ضده ولكن هذا لا يمنع أن يكون التعامل بالاحترام".

وأضاف أحمد مرتضى "لا يوجد حزن من كهربا لرحيله من الزمالك فسيأتي للزمالك مليون كهربا، فالزمالك والأهلي لا يقفان على لاعب مهما كان اسمه".

وشدد أحمد مرتضى "الحزن فقط من طريقة الرحيل لأنها طريقة غير لائقة وغير قانونية، ولكن هناك قضية لحفظ حقوق النادي".

وانضم كهربا إلى الأهلي ببطاقة دولية مؤقتة في يناير الماضي بعد الرحيل من نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بسبب أزمته مع الزمالك.

وتابع أحمد مرتضى "مُرحب بكهربا مع الأهلي أو أي نادي أخر، الأمور ستكون طبيعية سواء كنت فائزا أو لا".

وأتم تصريحاته "التعامل مع كهربا وجميع اللاعبين سيكون بالشكل الطبيعي، يجب أن يكون هناك احترام مع الكل".

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