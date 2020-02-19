كرة طائرة - الأهلي والزمالك يفتتحان مشوار البطولة العربية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 11:17

كتب : محمد سمير

كرة طائرة - الأهلي - الزمالك

تنطلق اليوم الأربعاء النسخة 38 من البطولة العربية للأندية للرجال والمقامة على استاد القاهرة.

ويمثل مصر فريقي الأهلي والزمالك بالبطولة المقرر إقامتها حتى 28 من شهر فبراير الجاري.

يفتتح الأهلي مشواره بمواجهة السيب العماني في الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء.

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أما الزمالك فيواجه وادي موسى الأردني في السادسة مساء، ويلعب ناديا الأهلي والزمالك أيام الأربعاء والخميس والجمعة بينما للزمالك مباراة أخرى يوم الأحد.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية أساريا الليبي والسيب العماني وخبيل اليمني بعد انسحاب الهلال السعودي.

أما الزمالك ففي المجموعة الثالثة بجوار أندية بني ياس الإماراتي ووادي موسى الأردني والسلام العماني وغاز الجنوب العراقي.

بينما المجموعة الثانية تضم الهلال الليبي والأهلي البحريني وخدمات جياليا الفلسطيني والعربي القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

وتضم المجموعة الرابعة كل من كاظمة الكويتي والبيشمركة العراقي وسنجل الفلسطيني بعد اعتذار الأهلي السعودي والشعلة اليمني.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي المقرر إقامته بنظام خروج المغلوب.

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