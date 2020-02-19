كرة سلة - انطلاق المراحل الإقصائية بدوري السوبر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

تنطلق اليوم الأربعاء مواجهات ربع نهائي دوري السوبر للمحترفين المصري وتستمر حتى 1 مارس المقبل.

وتقام منافسات ربع النهائي بالنظام الإقصائي (خروج المغلوب) بطريقة Best of 5 أي أن الفريق الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

ويواجه الاتحاد فريق طلائع الجيش، بينما يواجه الزمالك فريق سبورتنج.

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أما الجزيرة فيلعب ضد سموحة وأخيرا يواجه الأهلي فريق مصر للتأمين.

وتلعب مباريات دور الثمانية أيام 19 و21 و24 و26 فبراير، و1 مارس. بنظام الخمس مباريات والفائز في 3 مواجهات يتأهل للدور المقبل.

ثم دور نصف النهائي وتقام مبارياته أيام 5 و7 و10 و12 و16 مارس.

والنهائي يلعب أيام 1 و3 و7 و9 و12 أبريل المقبل.

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