كرة سلة - انطلاق المراحل الإقصائية بدوري السوبر

تنطلق اليوم الأربعاء مواجهات ربع نهائي دوري السوبر للمحترفين المصري وتستمر حتى 1 مارس المقبل.

وتقام منافسات ربع النهائي بالنظام الإقصائي (خروج المغلوب) بطريقة Best of 5 أي أن الفريق الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

ويواجه الاتحاد فريق طلائع الجيش، بينما يواجه الزمالك فريق سبورتنج.

أما الجزيرة فيلعب ضد سموحة وأخيرا يواجه الأهلي فريق مصر للتأمين.

وتلعب مباريات دور الثمانية أيام 19 و21 و24 و26 فبراير، و1 مارس. بنظام الخمس مباريات والفائز في 3 مواجهات يتأهل للدور المقبل.

ثم دور نصف النهائي وتقام مبارياته أيام 5 و7 و10 و12 و16 مارس.

والنهائي يلعب أيام 1 و3 و7 و9 و12 أبريل المقبل.

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