فان دايك: علينا أن نتأقلم على طريقة لعبة أتليتكو الغريبة

يرى فيرجل فان دايك مدافع ليفربول ضرورة التأقلم على طريقة لعب أتليتكو مدريد قبل مباراة العودة بين الفريقين.

وفاز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال فان دايك عقب المباراة: "أمامنا 90 دقيقة أخرى لوضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأضاف "يجب أن نتحلى بالثقة قبل مواجهة العودة لنحقق الفوز".

وأتم تصريحاته "والأهم هو أن نتألق على طريقة لعب أتليتكو مدريد وخططهم الغريبة في الملعب".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.







































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