رود خولييت: صلاح "يغش".. يفعل مثل ميسي تماما

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 23:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

يرى أيقونة كرة القدم الهولندية ولاعب ميلان وتشيلسي السابق رود خولييت أن محمد صلاح لاعب ليفربول يغش أثناء لعبه مع الفريق لكنه أكد في الوقت ذاته أن ذلك يفيد نجم منتخب مصر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتحدث خولييت لقناة "بي إن سبورتس" أثناء تحليله للقاء ليفربول وأتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء قائلا: "اللاعب الوحيد الذي ربما يعمل أقل من الآخرين في ليفربول هو محمد صلاح".

وأضاف "هو يغش أحيانا، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو يعملان أكثر منه هناك فارق بينهم لكن في النهاية كل منهم يقوم بعمله".

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وأكمل خولييت "أحيانا ترى صلاح يعود للخلف ولكنه يغش، تراه يعود للخلف وكأنه يستعد للقيام بعرقلة للخصم ولكن ذلك لا يحدث".

وتابع "صلاح يعود ليصبح في مكانه فقط، أعتقد أن يورجن كلوب مدربه يطلب منه العودة للخلف ليبقى في مركزه وألا يبقى في الأمام".

وواصل خولييت حديثه "في السابق كان يبقى صلاح في الأمام ويتجول، إن رأيتم ميسي على سبيل المثال فهو يتجول طوال الوقت، هذا غش أيضا لكن هذه هي طريقته، هو يتجول طوال الوقت ليجعلك تسأل متى يظهر ميسي؟".

وأتم "المهاجمون لا يركضون كثيرا بل هناك منهم من يبقى هادئا وينتظر اللحظة المناسبة لينطلق بأقصى سرعة وهذا ما يقوم به صلاح وما قام به ميسي لفترة كبيرة جدا".

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