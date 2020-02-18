خبر في الجول – الأهلي لم يطلب تأجيل القمة حتى الآن.. لكن لن يعارض القرار حال صدوره

لم يطلب الأهلي من اتحاد الكرة حتى الآ تأجيل قمة الدوري التي تجمعه بغريمه التقليدي في الـ24 من شهر فبراير الجاري.

لكن في الوقت ذاته حسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي حتى الآن لن يمانع تأجيل القمة حال صدور القرار من قبل اتحاد الكرة أو سلطات الأمن.

ومنح الأهلي مدربه ريني فايلر حرية القرار بشأن قمة الدوري، ولكن المدير الفني السويسري لم يطلب من إدارة النادي الأحمر جديدا بخصوصها حتى الآن.

وينوي فايلر عرض برنامج تحضيراته للقاء ماميلودي صن داونز على إدارة الأهلي بعد السوبر المصري أمام الزمالك يوم الخميس المقبل.

يذكر أن قمة الأهلي والزمالك مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك وعضو مجلس إدارة الإدارة أحمد مرتضى إنه يجب تأجيل القمة لمنح الفريقين فرصة للتحضير لمباراتيهما في دوري أبطال إفريقيا.

ولكن أكد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في وقت سابق لـFilGoal.com أن المباراة ستقام في موعدها في استاد القاهرة دون حضور الجمهور وتم الحصول على الموافقة الأمنية على إقامتها. (طالع التفاصيل)

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة إثر خوضه لـ15 مباراة.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث بـ31 نقطة بعدما خاض عدد المباريات ذاته.

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