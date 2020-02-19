بلال لـ في الجول: أجايي يجب أن يبدأ.. والزمالك لديه نقطتين ضعف

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 00:39

كتب : أحمد شاكر

هدف الأهلي الثاني في الزمالك

يؤمن أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق أن جونيور أجايي يجب أن يقود هجوم الفريق الأحمر في اللقاء المقبل أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك غدا الخميس في أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وقال بلال لـFilGoal.com: "أجايي يجب أن يكون هو المهاجم الصريح للأهلي في المباراة".

أخبار متعلقة
فاروق جعفر لـ في الجول: يجب تغيير طريقة لعب الزمالك أمام الترجي لإيقاف نقطة قوة الأهلي السوبر المصري – ميهوب لـ في الجول: الأهلي يجب أن يبدأ بـ مروان.. وهذه نقطة ضعف الزمالك

وأضاف "أجايي أفضل من يبدأ وليس مروان محسن أو أليو بادجي".

وعن نقاط ضعف الزمالك التي يجب على الأهلي استغلالها أجاب بلال "الزمالك لديه مشكلتين الأولى في الناحية اليمنى خلف حازم إمام هناك مساحات".

وأتم "المشكلة الثانية تتمثل في المساحة بين قلبي دفاع الزمالك فهما لا يجيدان التغطية على بعضهما البعض، وأتمنى أن يفوز الأهلي ويتوج باللقب".

اقرأ أيضا:

رود خولييت: صلاح يفعل مثل ميسي

إصابة ثنائي الترجي وصعوبة اللحاق بمواجهة الزمالك

الأهلي لم يطلب تأجيل القمة حتى الآن

فضل لـ في الجول: قمة الدوري في موعدها

السوبر المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19-2-2020 والقنوات الناقلة.. كأس مصر ودوري إنجليزي 2 ساعة | أوروبا
مرتضى لمحمد فضل: لن نلعب قمة الدوري رغما عنا 2 ساعة | مصر
تمريرات صلاح والعلامة الكاملة لـ ساؤول في أبرز أرقام أتليتكو مدريد وليفربول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلوب عن خروج ماني: قلقت من حصوله على بطاقة صفراء إذا أخذ نفسا عميقا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: علينا أن نتأقلم على طريقة لعبة أتليتكو الغريبة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بلال لـ في الجول: أجايي يجب أن يبدأ.. والزمالك لديه نقطتين ضعف 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 3 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟ 4 المصري لـ في الجول: الكرة المصرية لن تتقدم أبدا لغياب العدل.. هل يحتاج الأهلي للحكام؟
قد ينال إعجابك