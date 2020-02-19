روبيرتسون: الهدف المبكر منح أتليتكو أفضلية

يرى أندرو روبيرتسون مدافع ليفربول أن الهدف المبكر الذي سجله أتليتكو مدريد في شباكهم منحهم الأفضلية في مباراة الفريقين.

وفاز أتليتكو مدريد على ليفربول بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال روبيرتسون عقب المباراة: "الهدف المبكر منحهم أفضل بداية ممكنة للمباراة وجعل الجماهير في حالة حماس شديد".

وأضاف "ولكننا تعاملنا بشكل جيد مع اللقاء بعد الهدف".

وأكمل "نعلم جيدا أننا لدينا أفضل من ذلك وتنتظرنا مباراة ثانية لنصحح الأوضاع".

وأتم تصريحاته "نعلم جيدا أن الجماهير ستدعمنا بقوة في مباراة العودة".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.







































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