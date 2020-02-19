هالاند يضم سان جيرمان لقائمة ضحاياه ويقود دورتموند للفوز

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 00:04

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند

يواصل إرلينج هالاند النرويجي الشاب كتابة التاريخ ولا يأبى على ترك الفرصة لتحطيم أرقام جديدة، فسجل ثنائية وقاد بوروسيا دورتموند للتفوق على باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك شهد دخلة لجماهير دورتموند تواصل التفوق من خلاله على نفسها في مباراة انتهت بالفوز 2-1.

أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل مع فريقين مختلفين في نفس النسخة.

كما أصبح أول لاعب في تاريخ بوروسيا دورتموند يسجل بقميص الفريق في أول مباراة بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وصار أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 11 هدفا في أول 7 مباريات مع فريقه متفوقا على أي لاعب آخر.

فيما تصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف من 7 مباريات.

وصف المباراة

توماس توخيل فضل الدفع بالثلاثي الهجومي كيليان مبابي وأنخيل دي ماريا إلى جوار العائد نيمار.

في المقابل خاض لوسيان فافر المباراة بثلاثة في الدفاع ومثلهم في الأمام بقيادة هالاند وبجواره ثورجان هازارد وجادون سانشو.

نيمار هدد مرمى دورتموند بركلة ثابتة مرت بجوار القائم الأيسر لرومان بوركي حارس دورتموند في الدقيقة العاشرة.

وقاد جادون سانشو مرتدة سريعة للاعبي دورتموند من منطقة جزاء فريقه ويسدد أرضية ضعيفة مرت بجوار القائم بعد مرور ربع ساعة على بداية اللقاء.

وواصل سانشو محاولاته على مرمى باريس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس كيلور نافاس ببراعة، ومن ثم الدفاع عقب متابعة من أشرف حكيمي في الدقيقة 26.

وسدد هالاند كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لم تسكن الشباك كالعادة مثلما يسجل من أول مرة في البطولات الموسم الجاري.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة حصل أكسيل فيتسل على بطاقة صفراء بعد تدخل على أنخيل دي ماريا، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين.

في الشوط الثاني تواصل الحذر فحصل كل من إدريسا جايا ونيمار على بطاقة صفراء لكل لاعب.

وكاد أن يسجل نيمار الهدف الأول في اللقاء بعد كرة ثنائية مع كيليان مبابي لكن بوركي تصدى لها ببراعة في الدقيقة 65.

بعد دقيقتين نجح إرلينج هالاند في الاستفادة من تسديدة ارتطمت به ومن ثم أودع الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء،.

وفي الدقيقة 75 رد باريس سان جيرمان بهدف التعادل بعد مراوغة من كيليان مبابي ومن ثم تمريرة عرضية إلى نيمار الغير مراقب سجل هدف التعادل.

رد دورتموند جاء سريعا بتسديدة صاروخية من هالاند بعد دقيقتين من خارج منطقة الجزاء ليُعيد التقدم لدورتموند مجددا.

وحاول نيمار تسجيل هدف التعادل لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن لدورتموند.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين حصل الإيطالي ماركو فيراتي على بطاقة صفراء يغيب على إثرها عن مباراة الإياب في الحادي عشر من مارس المقبل على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

فافر عزز تفوقه في المواجهات المباشرة أمام توخيل بالفوز في 6 مباريات مقابل 3 لمدرب باريس سان جيرمان وتعادل وحيد.

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