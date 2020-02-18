في الدرجة الثانية - التجربة الثالثة هذا الموسم.. محمد صلاح مديرا فنيا لـ النجوم

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 23:08

كتب : رضا السنباطي

محمد صلاح

أعلن نادي النجوم تعيين محمد صلاح مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد ساري.

وذكر بيان النادي بأن إدارة النادي قبلت اعتذار أحمد ساري عقب الهزيمة من منتخب السويس بهدف دون رد.

وسيقود صلاح تدريبات الفريق غدا مع جهاز معاون جديد بينما سيستمر أحمد عيد عبد الملك في منصب مدير الكرة.

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وكان محمد صلاح هو أول مدرب يقود النجوم للصعود للدوري الممتاز منذ موسمين.

وأصبح صلاح المدرب الرابع للنجوم هذا الموسم بعد البداية مع رمضان السيد ثم سعد فاروق وقاد أحمد عيدعبد الملك مباراة وحيدة أمام الزرقا ثم أحمد ساري.

وتعد تلك التجربة الثالثة لصلاح هذا الموسم بعد قيادته لمنتخب السويس والترسانة.

وتراجع ترتيب النجوم للمركز الخامس في مجموعة القاهرة برصيد 21 نقطة بعد مرور 15 جولة.

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