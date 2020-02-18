مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك بالزي الأزرق في السوبر.. والأهلي بالأحمر التقليدي

لن يظهر الزمالك بزيه الأبيض التقليدي في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي بل سيلجأ لقميصه الأزرق البديل.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "الزمالك طلب ارتداء القميص الأزرق بالكامل في لقاء السوبر".

وأضاف "أما الأهلي فسيظهر بالزي التقليدي الأحمر والسروال الأبيض".

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك يوم الخميس المقبل في أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في لقاء السوبر المصري لعام 2018 والذي أقيم قبل عدة أشهر شهدت ارتداء الأهلي زيه التقليدي، فيما ظهر الزمالك بالقميص الأبيض المعتاد فيما ارتدى سروال أزرق.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يقام فيها السوبر المصري في الإمارات، إذ فاز الأهلي مرة بثلاثة أهداف لهدفين، وانتصر الزمالك في مرة بركلات الترجيح.

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