ميدو: إقامة قمة الدوري في موعدها أكبر رد على مرددي أن الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 21:36

كتب : FilGoal

ميدو - الزمالك - المقاصة

كشف أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب الزمالك الأسبق عن إعجابه بشجاعة اتحاد الكرة بخصوص قضية تأجيل قمة الدوري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة قمة الدوري في موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل كما يتردد، كما طالب الجميع بعدم التحدث عن ذلك.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بـ تويتر: "يعجبني جدا شجاعة اتحاد الكرة في مواجهة الزمالك والأهلي فيما يخص قضية تأجيل مباراة القمة في الدوري".

أخبار متعلقة
ميدو يجيب.. لماذا سيرفض تدريب الأهلي إذا تم عرض الأمر عليه ميدو: كنت أتمنى مقابلة صالح سليم ميدو: كهربا خرج من الباب الصغير.. لن يتذكره أي أحد في الزمالك "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر

وشدد "إقامة اللقاء في موعده سيكون أكبر رد على من يرددون أن الزمالك والأهلي أقوى من اتحاد الكرة".

وأتم "خاصة وأن الاتحاد حصل على الموافقات الأمنية لإقامة اللقاء في موعده".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك مساء الخميس المقبل بالإمارات في السوبر المصري.

على أن يتواجه الفريقان مجددا مساء الاثنين في قمة الدوري المصري المؤجلة من أكتوبر الماضي.

طالع أيضا:

خبر في الجول – الأهلي يشدد على الالتزام ببروتوكول تسلم ميداليات السوبر

أحمد مرتضى: أثق في قرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة دون أي ضغط منا

منتخب مصر للشباب يفتتح كأس العرب برباعية في شباك الجزائر

أحمد مرتضى: تذاكر جمهور الزمالك قاربت على النفاد

هل يحتفل الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على هامش مواجهة الأهلي

الدوري المصري ميدو الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
رود خولييت: صلاح "يغش".. يفعل مثل ميسي تماما 8 دقيقة | المحترفون
في الدرجة الثانية - التجربة الثالثة هذا الموسم.. محمد صلاح مديرا فنيا لـ النجوم 26 دقيقة | مصر
تقرير: إصابة ثنائي الترجي وصعوبة اللحاق بمواجهة الزمالك 48 دقيقة | إفريقيا
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك بالزي الأزرق في السوبر.. والأهلي بالأحمر التقليدي 53 دقيقة | مصر
خبر في الجول – الأهلي لم يطلب تأجيل القمة حتى الآن.. لكن لن يعارض القرار حال صدوره ساعة | الدوري المصري
ميدو: إقامة قمة الدوري في موعدها أكبر رد على مرددي أن الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟
قد ينال إعجابك