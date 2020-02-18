ميدو: إقامة قمة الدوري في موعدها أكبر رد على مرددي أن الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة

كشف أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب الزمالك الأسبق عن إعجابه بشجاعة اتحاد الكرة بخصوص قضية تأجيل قمة الدوري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة قمة الدوري في موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل كما يتردد، كما طالب الجميع بعدم التحدث عن ذلك.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بـ تويتر: "يعجبني جدا شجاعة اتحاد الكرة في مواجهة الزمالك والأهلي فيما يخص قضية تأجيل مباراة القمة في الدوري".

وشدد "إقامة اللقاء في موعده سيكون أكبر رد على من يرددون أن الزمالك والأهلي أقوى من اتحاد الكرة".

وأتم "خاصة وأن الاتحاد حصل على الموافقات الأمنية لإقامة اللقاء في موعده".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك مساء الخميس المقبل بالإمارات في السوبر المصري.

على أن يتواجه الفريقان مجددا مساء الاثنين في قمة الدوري المصري المؤجلة من أكتوبر الماضي.

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