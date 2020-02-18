محمد فضل: حصلنا على الموافقة بـ 18 حكما لتقنية الفيديو.. و5 ملاعب حتى الآن

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 21:27

كتب : FilGoal

محمد فضل

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري عن الحصول على موافقات الحكام والملاعب لتطبيق تقنية الفيديو VAR في مصر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تطبيق تقنية الفيديو VAR في مصر بداية من الدور الثاني في جدول الدوري المصري.

وقال فضل عبر قناة أون سبورت: "حصلنا على موافقة الاتحاد الدولي بـ 18 حكما لإدارة المباريات بتقنية الفيديو".

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وأضاف فضل "هؤلاء الحكام يمكنهم إدارة المباريات المقبلة بعد الحصول على رخصة تقنية حكم الفيديو المساعد".

وعن الملاعب المقبولة لاستضافة تقنية الفيديو أوضح فضل "حصلنا على الموافقة على 5 ملاعب حتى الآن ويستمر الأمر للوصول إلى 16 ملعبا".

وأضاف فضل "الآن يحق لملاعب القاهرة والسلام والمقاولون العرب وجهاز الرياضة العسكري وبتروسبورت لاستقبال مباريات بتقنية الفيديو".

وكشف فضل "سنحصل غدا على الموافقة لملعب السويس ويوم الجمعة ستكون موافقة استاد الاسكندرية".

وأتم تصريحاته "ستسمر الموافقات حتى نصل إلى 16 ملعبا، وستقام 3 أو 4 مباريات في اليوم الواحد بتقنية الفيديو".

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