إسماعيل يوسف: لقاء الترجي وضع الأهلي تحت ضغط كبير.. وكارتيرون يسير على الطريق الصحيح

يؤمن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن انتصار فريقه على الترجي في لقاء السوبر الإفريقي وضع الأهلي تحت ضغط كبير قبل لقاء الفريقين.

ويواجه الزمالك منافسه الأهلي الخميس المقبل في أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وتحدث تيجانا لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "القمة لا تعترف بما سبق من مستوى منخفض لأي فريق أو بطولات، أتذكر كنا أفضل من الأهلي ونخسر منهم والعكس صحيح".

وأكمل "الزمالك وضع ضغوط كبيرة جدا على الأهلي بالعرض المتميز الذي قدمه أمام الترجي في السوبر الإفريقي".

وواصل "هذه بطولة خاصة وصعوبة المباراة المقبلة تكمن في إننا نخوض مباراتين ببطولتين خلال أيام قليلة".

وعن رأيه في مدرب الزمالك باتريس كارتيرون قال إسماعيل يوسف: "حكمي على أي مدرب يحتاج لفترة أطول من تلك التي مكثها كارتيرون معنا، لكنني أراه يسير بشكل جيد بغض النظر عن بعض التذبذب الذي حدث في مباريات الدوري".

وأتم "في المباريات الكبرى كارتيرون يكون في الموعد وهو مجتهد جدا وبدأ يضع يديه على التشكيل الأنسب، بل وقام بعمل تدوير بمخاطرة كبيرة وفاز في بعض مباريات الدوري".

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