تشكيل أتليتكو مدريد - موراتا يقود الهجوم ضد ليفربول

دفع دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بالثنائي أنخيل كوريا وألفارو موراتا في هجوم فريقه لمواجهة ليفربول.

ويلعب ليفربول ضد أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

بينما فضل سيميوني الاحتفاظ بالمهاجم دييجو كوستا على مقاعد البدلاء بعد عودته للتو من الإصابة.

وأجرى سيميوني عدة تغييرات في دفاع فريقه لتعويض غياب كيران تريبير وجواو فيليكس.

وجاء تشكيل أتليتكو كاملا كالآتي:

المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: فيرساليكو – فيليبي – سافيتش – لودي.

الوسط: ساؤول – توماس بارتي – كوكي – توماس ليمار.

الهجوم: أنخيل كوريا – ألفارو موراتا.

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