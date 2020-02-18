رسميا - دورتموند يُفعل بند شراء تشان من يوفنتوس

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الحصول على خدمات إيمري تشان بشكل نهائي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

إيمري تشان النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

لاعب الوسط انضم لصفوف أسود الفستفاليا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لكن إدارة الأصفر والأسود فعلت بند شراء عقد اللاعب مبكرا قبل يونيو 2020.

تشان شارك في 3 مباريات فقط بقميص دورتموند عقب انضمامه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

Zwei Stunden vor #BVBPSG hätten wir da noch etwas zu verkünden. 😬 🙌 Der #BVB und @juventusfc haben sich auf einen permanenten Transfer von @emrecan_ geeinigt. Cans Leihe endet im Juni. Ab dem 1. Juli tritt ein bis zum 30.06.2024 gültiger Kontrakt in Kraft. 🤝 #einfachEmre pic.twitter.com/uyqd7ANMdM — Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2020

ووفقا للتقارير فأن قيمة انتقال اللاعب ستكلف دورتموند 24 مليون يورو.

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اللاعب خرج من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز الموسم الحالي إذ شارك في 8 مباريات فقط بواقع 279 دقيقة، ولم يتم قيده في قائمة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد تشان للمشاركة بقميص دورتموند في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

اللاعب البالغ 26 عاما سبق له اللعب بقميص يوفنتوس وليفربول وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن شارك في 208 مباراة خلال مسيرته مع الفرق السابقة محرزا 18 هدفا.

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