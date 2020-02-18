رسميا - دورتموند يُفعل بند شراء تشان من يوفنتوس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 20:54

كتب : FilGoal

تشان - بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الحصول على خدمات إيمري تشان بشكل نهائي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

إيمري تشان

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

لاعب الوسط انضم لصفوف أسود الفستفاليا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لكن إدارة الأصفر والأسود فعلت بند شراء عقد اللاعب مبكرا قبل يونيو 2020.

تشان شارك في 3 مباريات فقط بقميص دورتموند عقب انضمامه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

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ووفقا للتقارير فأن قيمة انتقال اللاعب ستكلف دورتموند 24 مليون يورو.

اللاعب خرج من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز الموسم الحالي إذ شارك في 8 مباريات فقط بواقع 279 دقيقة، ولم يتم قيده في قائمة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد تشان للمشاركة بقميص دورتموند في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

اللاعب البالغ 26 عاما سبق له اللعب بقميص يوفنتوس وليفربول وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن شارك في 208 مباراة خلال مسيرته مع الفرق السابقة محرزا 18 هدفا.

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