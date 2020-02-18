تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم وكلوب يدفع بالقوة الضاربة ضد أتليتكو

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالتشكيل الأساسي الكامل لفريقه في مواجهة أتليتكو مدريد.

ويلعب ليفربول ضد أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وعاد فابينيو لاعب الوسط للظهور أساسيا في تشكيل ليفربول، كذلك يشارك ساديو ماني من البداية لأول مرة بعد عودته من الإصابة.

ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول بجانب ماني وفيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

الوسط: فابينيو – هيندرسون – فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني.

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