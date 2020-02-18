تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم وكلوب يدفع بالقوة الضاربة ضد أتليتكو

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ساوثامبتون

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالتشكيل الأساسي الكامل لفريقه في مواجهة أتليتكو مدريد.

ويلعب ليفربول ضد أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وعاد فابينيو لاعب الوسط للظهور أساسيا في تشكيل ليفربول، كذلك يشارك ساديو ماني من البداية لأول مرة بعد عودته من الإصابة.

أخبار متعلقة
مدافع ليفربول: قادرون على تخطي كل العقبات نحو لقب دوري الأبطال مصدر في برج العرب لـ في الجول: الافتتاح في أبريل.. وجاهزون لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا جائزة جديدة لرجل المباراة عقب كل لقاء في دوري الأبطال

ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول بجانب ماني وفيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

الوسط: فابينيو – هيندرسون – فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني.

طالع أيضا:

خبر في الجول – الأهلي يشدد على الالتزام ببروتوكول تسلم ميداليات السوبر

أحمد مرتضى: أثق في قرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة دون أي ضغط منا

منتخب مصر للشباب يفتتح كأس العرب برباعية في شباك الجزائر

أحمد مرتضى: تذاكر جمهور الزمالك قاربت على النفاد

هل يحتفل الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على هامش مواجهة الأهلي

محمد صلاح ليفربول أتليتكو مدريد كلوب دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رود خولييت: صلاح "يغش".. يفعل مثل ميسي تماما 7 دقيقة | المحترفون
في الدرجة الثانية - التجربة الثالثة هذا الموسم.. محمد صلاح مديرا فنيا لـ النجوم 25 دقيقة | مصر
تقرير: إصابة ثنائي الترجي وصعوبة اللحاق بمواجهة الزمالك 47 دقيقة | إفريقيا
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك بالزي الأزرق في السوبر.. والأهلي بالأحمر التقليدي 52 دقيقة | مصر
خبر في الجول – الأهلي لم يطلب تأجيل القمة حتى الآن.. لكن لن يعارض القرار حال صدوره ساعة | الدوري المصري
ميدو: إقامة قمة الدوري في موعدها أكبر رد على مرددي أن الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟
قد ينال إعجابك