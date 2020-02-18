الإسماعيلي لـ في الجول: بدأنا دراسة بيراميدز.. وباهر جاهزا للمشاركة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 20:39

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

بدأ الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي دراسة بيراميدز قبل مواجهة ثمن نهائي كأس مصر، كما أصبح باهر المحمدي جاهزا للمشاركة.

صبرى المنياوى مدير الكرة لـ الإسماعيلى قال لـ FilGoal.com "بدأنا دراسة بيراميدز جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف سعيا لحسم الصعود لدور الــ 8".

وتابع "جميع اللاعبين جاهزون لتلك المواجهة المنتظرة، ونتطلع للمنافسة على لقب كأس مصر".

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وأضاف "باهر المحمدى عاد وانتظم فى تدريبات انفرادي اليوم وسيكون جاهزا للمشاركة فى المباراة".

وأتم "هدفنا استمرار الانتصارات ومصالحة الجماهير وبدأنا بإحراز الفوز على فريق الرجاء في البطولة العربية".

الإسماعيلي تفوق بهدف دون رد على الرجاء وصار الأقرب للتأهل لنهائي البطولة العربية قبل مواجهة الإياب في الدار البيضاء.

ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ، ضمن منافسات دور الـ 16 بـ كأس مصر.

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