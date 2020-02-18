تقرير يكشف حقيقة تعاطي مارادونا مخدرات على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 20:26

كتب : إسلام أحمد

دييجو مارادونا

انتشر فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أثار الجدل حول دييجو أرماندو مارادونا المدير الفني لـ خيمناسيا لا بلاتا وتعاطيه مخدرات.

الفيديو في مباراة الفريق أمام روزاريو سنترال في الجولة الـ 20 من الدوري الأرجنتيني في مباراة انتهت بخسارة كتيبة مارادونا بهدف دون رد.

ما أثار الجدل هو أن العديد اعتقد أن أسطورة الأرجنتين يتعاطى مخدرات من على مقاعد المدرب، وما زاد الأمر هو محاولة مساعديه عدم ظهور مارادونا أمام الكاميرات.

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ووفقا لـ "la nacion" الأرجنتينة فأن مارادونا حصل على "حبوب ضغط" من طبيب الفريق بسبب قلقه من نتيجة المباراة في ظل صراع الفريق للهروب من الهبوط.

خيمناسيا يتذيل جدول "المتوسط" في ترتيب في الدوري الأرجنتيني ولابد أن يفوز في المباريات الـ 3 المتبقية من أجل الهروب من القاع مع سقوط منافسيه.

النظام يقضى بجمع نقاط الـ 3 مواسم الأخيرة لكل فريق ومن ثم قسمة الإجمالي على عدد المباريات، ينتج عنه متوسط النقاط، والأقل حصدا للمتوسط يتعرض للهبوط.

مارادونا قاد الفريق في 15 جولة بالدوري الأرجنتيني حتى الآن حقق الفوز في 4 مباريات فقط وتعادل في مثلها وباق له 3 مباريات على نهاية الموسم.

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