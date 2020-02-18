خبر في الجول – مفاضلة في الزمالك بين عبد الشافي وجمعة.. وأفضلية لـ زيزو على أوناجم

يفاضل الجهاز الفني للزمالك بين محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لشغل مركز الظهير الأيسر ضد الأهلي في مواجهة السوبر المصري يوم الخميس.

وعلم FilGoal.com أن اتجاها داخل جهاز الزمالك يدعم لعب عبد الشافي بعد الأداء الكبير الذي قدمه ضد الترجي التونسي في مواجهة السوبر الإفريقي الذي حصده الزمالك بالفوز 3-1.

ولكن، هناك اتجاه آخر يدعم عبد الله جمعة، خوفا من تعرض عبد الشافي للإرهاق بعد مباراة الترجي، مواجهته لجناح خفيف الحركة من المرجح أن يكون حسين الشحات.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني للزمالك هذه المفاضلة قبل المباراة، في ظل وجود مفاضلة أخرى لكنها تعد أقرب للحسم.

أحمد سيد "زيزو"، مرشح للاستمرار في تشكيل الزمالك الأساسي على حساب محمد أوناجم، بسبب رؤية جهاز الزمالك له بأنه الأقدر على المساندة الدفاعية للظهير الأيمن حازم إمام، في ظل اعتماد الأهلي الهجومي على الطرفين وخاصة الأيسر في وجود علي معلول، والأقرب أن يكون جونيور أجايي على نفس الجانب.

ولكن علم FilGoal.com أن من المنتظر أن يكون لأوناجم دورا خلال اللقاء حسب سيره.

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