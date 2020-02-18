رئيس بورتو يعلنها: اعتزال إيكر كاسياس

قرر الحارس الإسباني إيكر كاسياس الاعتزال عن ممارسة كرة القدم من أجل التفرغ للمنافسة على رئاسة الاتحاد الإسباني.

إيكر كاسياس النادي : بورتو بورتو

كاسياس لم يلعب منذ نهاية الموسم الماضي بعدما تعرض للإصابة بأزمة قلبية أثناء التدريبات.

بينتو دا كوستا رئيس بورتو أعلن نهاية مشوار الحارس البالغ 38 عاما قائلا وفقا لـ "RFI 1" الفرنسية: "قبل إطلاق ترشيحه للانتخابات، أراد إيكر كاسياس المجيء لرؤيتي في بورتو لإبلاغي بقراره بإنهاء مسيرته".

كاسياس امتدت مسيرته لـ 25 عاما بقمصان ريال مدريد وانضم لـ بورتو في 2015 محققا لقب الدوري البرتغالي الموسم قبل الماضي.

الحارس المُلقب بالقديس، يعد من أفضل حراس المرمى في التاريخ وفاز بـ27 لقبا عبر مسيرته منها كأس العالم 2010.

وكتب حارس المرمى الأسبق لفريق لا روخا عبر حسابه في تويتر "أقدم نفسي لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم حين تبدأ الانتخابات".

وأضاف "معا سنجعل الاتحاد ضمن الأفضل في العالم".

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