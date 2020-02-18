ثورجان هازارد: سأثأر من مونييه لـ إدين.. وإذا تدخل عليّ بقوة سأرد عليه

كشف ثورجان هازارد لاعب بوروسيا دورتموند الألماني عن الثأر من مواطنه توماس مونييه مدافع باريس سان جيرمان قبل مواجهة الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مونييه تدخل على إدين هازارد جناح ريال مدريد في دور المجموعات وأًصابه ما أدى لغيابه لمدة 3 أشهر عن صفوف الملكي.

ثورجان قال لصحيفة "La Dernière Heure" البلجيكية عن كيفية لقاء زميله في منتخب بلجيكا: "سوف أثأر لشقيقي بعدما ضربه".

وتابع مازحا "إذا تدخل عليّ بقوة سأرد عليه، أنا لست مثل إدين، فهو لا يريد إيذائي مثلما فعل".

وأضاف "عندما ترى الصدمة فأنك ترى أن الأمر خاطئ وأن الإصابة لن تأخد 3 أشهر من أجل عودته".

هازارد عاد بعد 3 أشهر من الغياب بعدما تبين أن إصابته أكبر وشارك أمام سيلتا فيجو أساسيا مطلع الأسبوع الحالي.

ويلتقي بوروسيا دورتموند مع باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ثورجان هازارد الشقيق الأصغر لإيدن شارك الموسم الجاري بقميص دورتموند في 29 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 10.

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