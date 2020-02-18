ميدو يجيب.. لماذا سيرفض تدريب الأهلي إذا تم عرض الأمر عليه

برر أحمد حسام "ميدو" مهاجم ومدرب الزمالك الأسبق رفضه لتدريب الأهلي إذا تم عرض الأمر عليه، إذ يرى أن أبناء النادي أولى بقيادة فريقهم.

وقال ميدو في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "دائما ما أقول أن أبناء النادي أولى بقيادة فريقهم، هذا هو النادي الذي تربوا فيه وظهروا فيه".

وأوضح "النادي الأهلي نادي كبير جدا وأقدره واحترمه، لكن أبناء النادي أولى بتدريب فرقهم".

وكان قد سبق لميدو قيادة أندية الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة ومصر للمقاصة من قبل.

وعن كونه شخصية محترفة قال ميدو: "نحن في عصر الاحتراف بالتأكيد، لكن محمود الجوهري هو الوحيد الذي قاد الفريق المنافس وواجه صعوبات كبيرة جدا مع الزمالك".

وأتم تصريحاته "أي مدرب يقود الفريق المنافس سيواجه صعوبات كبيرة بالتأكيد".

وتستعد الإمارات لاستضافة كأس السوبر المصري مساء الخميس المقبل بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس.

وتلك هي المرة الرابعة التي تستضيف فيها الإمارات كأس السوبر المصري.

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