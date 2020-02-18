إريكسون: لاتسيو قادر على الفوز بالدوري الإيطالي.. تشكيلهم أقوى من إنتر ويوفنتوس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 19:20

كتب : FilGoal

لاتسيو - إنتر

يعتقد السويدي سيفن جوران إريكسون المدير الفني السابق منتخب إنجلترا أن لاتسيو يمتلك تشكيل أفضل من يوفنتوس وإنتر.

مدرب لاتسيو السابق والذي قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي موسم 1999-2000 تحدث لجريدة "لا ريبوبليكا" الإيطالية قائلا: "أومن بقدرة لاتسيو على الفوز بلقب الدوري الإيطالي، تشكيل الفريق أقوى من إنتر ويوفنتوس ويمتلكون الثقة وأكثر صلابة من البقية".

وتابع "يلعبون كرة قدم أفضل من أي فريق وتلك هي الفكرة، يبدو اللاعبون هادئين، إذا استقبلوا هدفا لا يهم فهم ينظرون لبعضهم البعض ويبدو أنهم يقولون: لنعدّل الأمور".

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وأضاف "بدون شك يمتلك لاتسيو أفضل خط وسط في إيطاليا، اعتقد أن لديهم منافسين قلائل في أوروبا، هذا سر قوة لاتسيو".

لاتسيو يحتل وصافة الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، بعدما فاز على إنتر بنتيجة 2-1.

وتطرق للحديث عن سيموني إنزاجي الذي حصل على لقب الدوري الإيطالي كلاعب مع لاتسيو مواصلا "إنزاجي شخص رائع ولا يتخيل كم أنا سعيد له، تلك مجرد بداية لمسيرته، تخيل أين سيكون خلال 5 سنوات، أنه من المدربين الذين سيحاربون للفوز بلقب الدوري ودوري الأبطال دائما".

وأتم "أنا متأكد أن سيموني لا يمانع إذ أن تشيرو إيموبيلي مهاجم أفضل مما كان عليه".

إيموبيلي يقضي أفضل مواسمه على المستوى التهديفي إذ سجل 26 هدفا خلال 24 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

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