في الدرجة الثانية - شاكر عبد الفتاح المدير الفني الخامس لـ الترسانة

أعلن نادي الترسانة تعيين شاكر عبد الفتاح نجم الترسانة السابق مديرا فنيا للفريق خلفا لـ محمد صلاح.

وأصبح شاكر عبد الفتاح المدير الفني الخامس هذا الموسم بعد البداية بـ علاء ميهوب ثم مؤمن عبدالغفار وأحمد كشري ولمباراة وحيدة مؤقتا قادها يحيي السيد ثم محمد صلاح.

وصرح شاكر عبد الفتاح المدير الفني الجديد للترسانة لـ FilGoal.com: "تواصل معي رئيس النادي وتم تحديد اجتماع مساء اليوم في السادسة مساء وتم الاتفاق على قيادة الفريق".

وتابع "سأقود تدريبات الفريق غدا استعدادا لمواجهة الداخلية الأسبوع المقبل".

وأتم "الترسانة بيتي وسنجتهد من أجل تحسين النتائج".

وخسر الترسانة بنتيجة 2-1 من جمهورية شبين يوم الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من منافسات مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية.

ويحتل الترسانة المركز العاشر برصيد 14 نقطة في مجموعة القاهرة، وبات قريبا من الهبوط إذ يهبط أصحاب المراكز الخمسة الأخيرة عقب تطبيق نظام دوري المحترفين.

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