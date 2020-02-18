في الدرجة الثانية - بتروجيت يتخطى النصر وإلغاء مباراة بسبب الأمطار

نجح فريق بتروجت في العودة بعد التأخر بهدف والانتصار بنتيجة 3-1 ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري الدرجة الثانية.

وتقدم نادي النصر عن طريق محمود السيد هداف مجموعة القاهرة برصيد 7 أهداف، ثم تعادل محمود فيليكس الذي شارك كبديل لبتروجت ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني، وسجل رشاد المتولي الهدف الثالث.

بهذا الانتصار رفع بتروجت رصيده من النقاط إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد النصر عند 19 نقطة في المركز الثامن.

وحقق غزل المحلة الفوز ضد دكرنس بهدف دون رد من ركلة جزاء سجلها فتحي مبروك ليرفع رصيده من النقاط في مجموعة بحري إلى 28 نقطة فيما تجمد رصيد دكرنس عند 24 نقطة.

وانتصر دمنهور ضد المالية بنتيجة 2-1 عن طريق الثنائي مصطفى سمارة وعصام عادل، فيما سجل للمالية أحمد العش.

وارتفع رصيد دمنهور إلى 30 نقطة في وصافة الجدول بسبب فارق المواجهات المباشرة مع فاركو.

وتعادل فاركو سلبيا مع مضيفه الحمام وهددت المباراة بالإلغاء بسبب هطول الأمطار، ليرتفع رصيد فاركو إلى 30 نقطة، فيما أصبح رصيد الحمام 17 نقطة.

وقرر محمد الحنفي حكم مباراة الأولمبي والرجاء إلغاء اللقاء بسبب الأمطار.

وتختتم مواجهات مجموعة بحري في الأسبوع الـ15 بمباراتي بلدية المحلة ضد المنصورة يوم الأربعاء، وبيلا مع أبو قير للأسمدة يوم الخميس.

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