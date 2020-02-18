السوبر المصري - اللجنة المنظمة: نتوقع نفاد تذاكر الزمالك يوم الأربعاء

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 17:03

كتب : محرر في الجول

جونيور أجايي - الأهلي - الزمالك

قال سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات إنه ينتظر التقرير النهائي الخاص بعملية بيع تذاكر مباراة السوبر بنهاية كل يوم.

وصرح العريفي لإذاعة أون سبورت إف إم: "أتوقع نفاد تذاكر الزمالك مثلما حدث مع التذاكر الخاصة بالأهلي، مع نهاية يوم الأربعاء".

وأضاف "علمت صباح الثلاثاء أن 28% من التذاكر المخصصة للزمالك متاحة للجماهير حتى الآن".

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وطالب العريفي جماهير الناديين القادمين لملعب محمد بن زايد الذي يستضيف المباراة يوم الخميس التحرك في توقيت مبكر تفاديا للازدحام لأن هذه الأعداد كبيرة للغاية.

وكشف العريفي أن الإجتماع الفني الخاص بالمباراة سيتم ظهر الأربعاء، كان يتم عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالجهاز الفني للأهلي بعدها، ويليه مؤتمر الجهاز الفني للزمالك.

وأوضح أن الشخصيات التي ستقف على منصة التتويج بعد المباراة سيتم تحديدها واختيارها خلال اجتماع الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات في نهائي كأس السوبر المصرية في السابعة مساء.

وتعد تلك هي المرة الثالثة التي تشهد مواجهة بين الأهلي والزمالك في السوبر المحلي في الإمارات، وخلال المرتين الماضيتين فاز الأهلي مرة والزمالك مرة.

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