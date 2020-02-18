مورينيو يكشف مدة غياب سون ويتهكم على منظومة توتنام الإعلامية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 16:10

كتب : FilGoal

طرد سون

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام عن المدة الحقيقية لغياب مهاجمه المصاب سون هيونج مين، منتقدا مدير منظومة ناديه الإعلامية.

فقد أكد نادي توتنام يوم الثلاثاء خضوع لاعبه الكوري سون هيونج مين لعملية جراجية ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، بعد إصابته بكسر في ذراعه الأيمن.

لكن مورينيو خرج للصحفيين ليقول إن سون سيغيب حتى نهاية الموسم، وشدد "لقد وجد رئيس المنظومة الإعلامية لتوتنام طريقة لطيفة لكتابة بيان إصابة سون".

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وأضاف "إذا كنت سأكتب البيان، كنت سأكتبه بطريقة مختلفة. يمكنكم فهم ما أقصد".

وعندما سئل عما إذا كان سيعول على سون مرة أخرى هذا الموسم، أجاب: "لا.. إذا كان سيلعب مباراة أو مباراتين قبل نهاية الموسم فذلك لأن رئيس المنظومة الإعلامية لتوتنام متفائل للغاية وأتمنى أن يكون على حق، لكن أنا لا أفكر في ذلك".

بيان توتنام أوضح "لقد تعرض لاعب منتخب كوريا الجنوبية للإصابة خلال الفوز على أستون فيلا يوم الأحد، ومن المتوقع أن يغيب سون بسبب هذه الإصابة لعدة أسابيع".

سجل سون ثنائية في شباك رفاق أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" بالمباراة التي انتهت بالفوز 3-2.

النجم الكوري الجنوبي سجل 16 هدفا وصنع 9 خلال 32 مباراة لعبها لتوتنام هذا الموسم.

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سون هيونج مين توتنام جوزيه مورينيو
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