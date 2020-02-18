مدافع أتليتكو مدريد: ليفربول ليس صلاح وماني وفيرمينو فقط

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 15:14

كتب : FilGoal

ليفربول - ريد بول سالزبورج

يرى ستيفان سافيتش مدافع أتليتكو مدريد أن قوة ليفربول لا تكمن في ثلاثي الهجوم الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو فقط، وذلك قبل لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

ويلعب ليفربول حامل اللقب ضد أتليتكو مدريد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في ملعب واندا متيروبوليتانو.

وقال سافيتش في تصريحات أبرزتها جريدة إل موندو: "ليس لدينا أي تشاؤم قبل مواجهة ليفربول".

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وأضاف "لقد أظهرنا في الماضي أننا لا نستسلم أبدًا. نتنافس دائمًا بشكل جيد ضد الفرق الكبيرة".

وأكمل "ربما نكون المرشح الأقل للفوز باللقاء بسبب نتائجنا في الوقت الحالي، لكنني لا أعتقد أنهم هادئون للغاية. إنهم يعلمون أننا نتنافس جيدًا وأننا خصم قوي لأي فريق".

وأتم "ليفربول لديه خط هجوم خطير للغاية. لكن ليفربول ليس فقط صلاح وماني وفيرمينو، لاعبو الوسط يصلون دائمًا إلى مناطق الخطورة وعليك محاولة إيقافهم".

أتليتكو مدريد يعاني في الدوري الإسباني هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع حاليا، خلف ريال مدريد وبرشلونة وخيتافي.

فيما يبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الأخير لعب مباراة أقل.

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