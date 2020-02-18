لايبزج: رحيل فيرنر؟ أخبار مختلقة يتناقلها الجميع

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 14:16

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر

قال أوليفر مينتزلاف المدير التنفيذي لنادي ريد بول لايبزج إن تيمو فيرنر مهاجم فريقه سعيد في الفريق ويركز على إنهاء الموسم معه على الرغم من تقارير حيله خلال الصيف المقبل. وذلك وفقا لتصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

تيمو فيرنر

النادي : لايبزج

لايبزج

وصرح مينتزلاف: "نرى تلك التقارير طيلة الوقت".

وواصل "أحدهم يختلق شيئا ثم ينقلها الجميع عنه".

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وأتم "فيرنر سعيد هنا ويرغب في اللعب لبقية الموسم ويركز على ذلك الأمر فقط".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن فيرنر يقترب بقوة من الانضمام إلى ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم فيرنر صاحب الـ23 عاما إلى لايبزج قادما من شتوتجارت في صيف 2016 بمبلغ 14 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي الألماني خلال الموسم الجاري في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 25 هدفا وصنع 10 آخرين.

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