ميرور: فان دي بيك يتخذ قراره النهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة

يستعد دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس لاتخاذ قراره النهائي بشأن الرحيل خلال السوق الصيفية المقبلة واختيار وجهته القادمة أو الاستمرار مع فريقه الهولندي. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن فان دي بيك سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله خلال الأسابيع القليلة المقبلة على خطى حكيم زياش الذي انضم رسميا إلى تشيلسي.

فان دي بيك وفقا للتقرير يعد هدفا لمانشستر يونايتد كبديل محتمل في حالة رحيل بول بوجبا، كما أن ريال مدريد مهتم بضمه.

صاحب الـ22 عاما تم تصعيده للفريق الأول في أياكس في فبراير 2016، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك فان دي بيك خلال الموسم الجاري في 31 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع مثلها.

ولعب صانع الألعاب الهولندي الشاب مع منتخب بلاده في 9 مباريات دولية منذ نوفمبر 2017 صنع خلالها هدفا.

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