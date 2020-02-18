حوار في الجول – خالد القماش: أنا تحت أمر الإسماعيلي ولكن.. والدراويش ينجحون مع أبنائهم

يرى خالد القماش المدير الفني السابق للإسماعيلي أن الدراويش لا ينجحون سوى مع أبناء النادي.

وقال القماش في حواره لـFilGoal.com: "تلقيت عرضا من نادي الوشم السعودي في الدرجة الثانية، لكن الاتفاق لم يتم، وكذلك من نادي العربي هناك وبعد الاتفاق قالوا إنهم يريدونني دون مدرب عام أو مدرب حراس وبوجود المدير الفني المؤقت لهم، لذا لم نتفق".

وأضاف "كذلك تواصل مع نادي صحار العماني، وأنهينا كل شيء وكانت التأشيرة شبه جاهزة، لكن انضمامي لم يكتمل لأنهم أرادوا إنهاء كل شيء سريعا مما أثار قلقي".

وعن ناديه الأصلي، قال القماش: "إبراهيم عثمان رئيس النادي طلب مني أن أكون مديرا للكرة، لكنني رفضت لأن هذا المنصب لا يناسبني. أريد العمل في اختصاصي وذلك لا يمنع أنني تحت أمر الإسماعيلي في أي وقت، لأن فضله علي كبير".

وتحدث القماش عن سبب تدهور مستوى الإسماعيلي محليا قائلا: "لست مع تولي تدريب الفريق مدربا أجنبيا، يكونون دون المستوى. الإسماعيلي يعاني سوء اختيار المديرين الفنيين. يأخذون وقتا طويلا للانسجام. أبناء الإسماعيلي أحق بتدريب الفريق".

وأردف "أبناء الإسماعيلي أحق بتدريب الفريق ويعلمون الأجواء. ترتيب الإسماعيلي على يد الأجانب دائما ليس جيدا".

واستدرك القماش: "لم يعجبني أي مدرب أجنبي مع الإسماعيلي سوى سيباستيان ديسابر، ميودراج ييسيتش الأخير كان سيئا جدا، وغير مقتنع بالمدرب الحالي ديدييه جوميز".

وضع القماش روشتة علاج للإسماعيلي وهي عدم الاستغناء عن اللاعبين المميزين، وحسن اختيار المدير الفني.

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