كلوب: أتليتكو مدريد لن يقدم لنا أي هدايا في ملعبه

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يجد فريقه مباراة صعبة للغاية أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل ليفربول ضيفا على أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في ملعب واندا متيروبوليتانو.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعض من أفضل المباريات التي لعبناها كانت مباريات خارج ملعبنا، كانت مواجهة بايرن ميونيخ الموسم الماضي واحدة من أفضل المباريات التي شهدتها على الإطلاق".

وأضاف المدرب الألماني "إذا تمكنا من تحقيق نتيجة إيجابية، فإننا نعرف أن ملعب أنفيلد يمثل تهديدًا وعاملًا مساعدًا".

وأكمل "يجب أن تكون في أفضل حالاتك، فهذا أتليتكو مدريد، لا توجد هدايا، لا توجد هدايا على الإطلاق. إذا كنت تعمل بجد قدر الإمكان، فستكون لديك فرصة، ولكن إذا لم نفعل ذلك، فلن تحصل على فرصة. هذا هو الأمر تمامًا".

واستطرد "في اللحظة التي لا تركز فيها، فإنهم يغلقون الطريق أمامك باللاعبين، ثم الهجوم المضاد. إذا لم تكن مركزًا ومركزًا في أدوارك الهجومية، فلن تحصل حتى على هدف لأنهم يغلقون دفاعهم جيدًا".

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أتليتكو مدريد يعاني في الدوري الإسباني هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع حاليا، خلف ريال مدريد وبرشلونة وخيتافي.

فيما يبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الأخير لعب مباراة أقل.

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