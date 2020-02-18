السوبر المصري - فايلر يجهز فيديو لمباريات الأهلي الأخيرة.. وموعد مران الفريق الأول

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 11:42

كتب : حسام نور الدين

رينيه فايلر مدرب الأهلي

حرص ريني فايلر المدير الفني للأهلي حرص على تجهيز فيديو كامل عن مباريات الفريق الأخيرة في الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

ويعقد السويسري محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم الثلاثاء بفندق الإقامة لعرض النقاط السلبية والإيجابية في مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية.

ويسعى السويسري من خلال المحاضرة للتأكيد على الإيجابيات وتصحيح الأمور السلبية والأخطاء الفنية التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

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ويخوض الفريق مرانه في السادسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب سلطان بن زايد في أبو ظبي.

وحدد الجهاز الفني مرانه الأول في الإمارات على ملعب سلطان بن زايد الذي يبعد عن فندق الإقامة مدة عشر دقائق.

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ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك علي كأس السوبر المصري مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات.

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