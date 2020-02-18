السوبر المصري – ميهوب لـ في الجول: الأهلي يجب أن يبدأ بـ مروان.. وهذه نقطة ضعف الزمالك

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 11:17

كتب : بسام أبو بكر

أليو بادجي - الأهلي - بيراميدز

يرى علاء ميهوب نجم الأهلي السابق أن على ريني فايلر المدير الفني للأحمر البدء بمروان محسن على حساب السنغالي أليو بادجي، في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك يوم الخميس المقبل.

FilGoal.com يستعرض آراء نجوم الكرة المصرية من المعسكرين الأحمر والأبيض قبل المباراة، والبداية مع علاء ميهوب.

وأضاف ميهوب: "بادجي بعيد تماما عن المشاركة، ولم يعتد على الأداء مع زملائه، أرى أن لا مجال للبدء به. أفضل أن يبدأ مروان محسن".

أخبار متعلقة
حسام غالي: آل سليم طبقوا شعار الأهلي فوق الجميع وليسوا مثل من استفاد منه مرتضى للاعبيه: الأهلي ليس بعبعا وفايلر جيد بالحكام.. انتصروا لتثبتوا ما يحدث في مصر مرتضى ممازحا عبد الله جمعة: سيعذبون شقيقك في الأهلي إذا استفززتهم

وشدد "أما بالنسبة للزمالك، فأرى أن من الأفضل البدء بأحمد سيد (زيزو) ومحمد أوناجم، مع الحفاظ على يوسف إبراهيم (أوباما) على الدكة، ويلعب أشرف بنشرقي دور اللاعب تحت رأس الحربة، مصطفى محمد".

ويرى ميهوب نقطة ضعف الزمالك في وسط الملعب شارحا: "فى حالة خوض اللقاء بالثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، ستكون تلك نقطة ضعف وذلك لأن ساسي غير جيد فى النواحي الدفاعية وطارق حامد لن يستطيع أن يغطي كل وسط الملعب بمفرده خصوصا وأن وسط ملعب الأهلي قوي للغاية".

وأتم "عنوان المباراة سيكون مباراة وسط الملعب".

اقرأ أيضا

مرتضى للاعبيه: الأهلي ليس بعبعا وفايلر جيد بالحكام

حسام غالي: آل سليم طبقوا شعار الأهلي فوق الجميع وليسوا مثل من استفاد منه

مدرب الزمالك: أداء الفريق ضد الترجي؟ احضروا لنا 50 ألف مشجع

إسماعيل يوسف: اللجنة الخماسية تعند

أمير مرتضى: لا يوجد مبرر لإقامة قمة الدوري

الأهلي الزمالك السوبر المصري علاء ميهوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميرور: فان دي بيك يتخذ قراره النهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة 21 دقيقة | أوروبا
ضربة موجعة لتوتنام.. سون يخضع لعملية جراحية 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اختر التشكيل التاريخي لـ الأهلي.. جيل أبو تريكة يكتسح وحسام حسن موجود 40 دقيقة | لعبة في الجول
اختر التشكيل التاريخي لـ الزمالك.. لاعبان في الجيل الحالي ضمن الأكثر انتقاءً 42 دقيقة | لعبة في الجول
حوار في الجول – خالد القماش: أنا تحت أمر الإسماعيلي ولكن.. والدراويش ينجحون مع أبنائهم 43 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: أتليتكو مدريد لن يقدم لنا أي هدايا في ملعبه ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟
قد ينال إعجابك