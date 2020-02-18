السوبر المصري – ميهوب لـ في الجول: الأهلي يجب أن يبدأ بـ مروان.. وهذه نقطة ضعف الزمالك

يرى علاء ميهوب نجم الأهلي السابق أن على ريني فايلر المدير الفني للأحمر البدء بمروان محسن على حساب السنغالي أليو بادجي، في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك يوم الخميس المقبل.

FilGoal.com يستعرض آراء نجوم الكرة المصرية من المعسكرين الأحمر والأبيض قبل المباراة، والبداية مع علاء ميهوب.

وأضاف ميهوب: "بادجي بعيد تماما عن المشاركة، ولم يعتد على الأداء مع زملائه، أرى أن لا مجال للبدء به. أفضل أن يبدأ مروان محسن".

وشدد "أما بالنسبة للزمالك، فأرى أن من الأفضل البدء بأحمد سيد (زيزو) ومحمد أوناجم، مع الحفاظ على يوسف إبراهيم (أوباما) على الدكة، ويلعب أشرف بنشرقي دور اللاعب تحت رأس الحربة، مصطفى محمد".

ويرى ميهوب نقطة ضعف الزمالك في وسط الملعب شارحا: "فى حالة خوض اللقاء بالثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، ستكون تلك نقطة ضعف وذلك لأن ساسي غير جيد فى النواحي الدفاعية وطارق حامد لن يستطيع أن يغطي كل وسط الملعب بمفرده خصوصا وأن وسط ملعب الأهلي قوي للغاية".

وأتم "عنوان المباراة سيكون مباراة وسط الملعب".

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